Чем сейчас подкормить свеклу — наш простой состав: будет сахарной, проверено

Опудривание свеклы золой обязательно во время ее роста. Перед процедурой не забудьте смочить растения, чтобы вещество задержалось на культуре.

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Это нужно для того, чтобы свекольные блошки не атаковали грядки. Кроме того, таким образом частично возмещается нехватка бора для свеклы. А для нее это вещество обязательно! Только при наличии нужного количества бора свекла вырастает сахаристой, с плотной сердцевиной.

Для получения более выраженного эффекта можно полить растение препаратом на основе борной кислоты. Он готовится из расчета: 4 грамма на ведро воды.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»