Пункт назначения? Владелец пропавшего батискафа неожиданно оказался родственником жертв «Титаника»

Раскрыты неожиданные факты о владельце батискафа «Титан», который уже четвертый день ищут на дне Атлантического океана.

Оказалось, что жена директора OceanGate Стоктона Раша, который вел исчезнувшую субмарину во время погружения, является потомком двух погибших пассажиров первого класса, находившихся на легендарном судне.

Помните в фильме «Титаник» супружескую пару, которая легла в обнимку на кровати, когда вода затапливала их каюту? Речь идет именно о них. Эти люди считались самыми богатыми пассажирами «Титаника». И Венди Раш - их правнучка.

Какой-то «Пункт назначения», честное слово…

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