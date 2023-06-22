Какие черты лица присущи только гениям: проверьте себя

Гениями - рождаются, а не становятся. Ученые в этом убедились лично, проведя масштабное исследование.

Работники американского Пристонского университета выяснили, что люди со сверхспособностями обладают определенными чертами лица. И ни у кого больше такого нет, только у них.

В первую очередь, это размер лба. Считается, что если на лбу помещается все пять пальцев, то это признак одаренности.

Сама голова тоже имеет значение. Если у человека форма более квадратная, то это говорит о том, что он может решать задачи и соображать быстрее других.

Торчащие уши тоже часто выдают гениев. Особенно это касается людей творческих профессий.

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