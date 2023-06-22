Все лето поливаем помидоры только этим самодельным средством: кусты ломятся от урожая

Обычная лимонная кислота, которая продается в каждом магазине за копейки, может изменить ваше представление об урожае томатов.

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На ведро воды возьмите 1 столовую ложку порошка. Такой подкисленной водой поливайте помидоры и ежегодно собирайте прекрасный урожай.

Чтобы определить частоту полива томатов подкисленной водой присмотритесь к состоянию растений. Если кустики в полном порядке, поливаем их обычной водой. Если помидоры посажены в слишком щелочную почву, придется иногда готовить кисловатый раствор.

Во время полива, не мочите листочки томатов, воду (примерно по 4 литра) лейте строго под куст.

Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка».