Сделайте это с чесноком до 30 июня, иначе хорошего урожая не видать — не откладывайте

Чеснок не очень притязателен в уходе. Но и о нем иногда нужно вспоминать. Ведь без хорошей подкормки растут только сорняки. А этот ароматный овощ все-таки относится к культурным растениям.

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Чтобы чеснок удивил вас отличным урожаем, нужно обеспечить его фосфором, калием и магнием. Сделать это необходимо в конце первого летнего месяца. Так как именно в это время начинается активный рост луковицы.

Чтобы приготовить правильное удобрение, следует смешать 1 литр просеянной золы с 9 литрами теплой воды. Состав необходимо настоять в течение 2 дней, развести водой в соотношении 1:10 и использовать для полива под корень.

Если успеете сделать все вовремя, то соберете отличные овощи. Головки будут крупными, сочными и не испортятся до начала весны.

Источник: tut-news.ru