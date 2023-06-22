Как просушить машинку после стирки — люк барабана плотно захлопнуть: 90% делают неправильно

Опытные домохозяйки часто допускают ошибку, считая, что сушить машинку после стирки нужно методом проветривания, то есть, открывая люк барабана. Но это совсем не так! Около 90% делает это неправильно. Если распахнуть дверцу стиральной машинки, пользы от этого приема не будет, скорее, наоборот, последует поломка.

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Если делать так на постоянно основе, то со временем из-за нагрузки крепления дверцы провиснут и машинка потеряет герметичность. За этим последует протечка.

Для того, чтобы избавиться от затхлого гнилостного запаха из-за влажности, сантехники и мастера по починке автомата советуют выдвинуть лоток для порошка. И еще одна деталь — нужно регулярно после стирки очищать поверхность резинок и барабана.

По материалам belnovosti.by