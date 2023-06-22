Как просушить машинку после стирки — люк барабана плотно захлопнуть: 90% делают неправильно

Стиральная машинка. Фото: freepik.com

Если оставлять дверцу машинки открытой, то ее крепления провиснут.

Опытные домохозяйки часто допускают ошибку, считая, что сушить машинку после стирки нужно методом проветривания, то есть, открывая люк барабана. Но это совсем не так! Около 90% делает это неправильно. Если распахнуть дверцу стиральной машинки, пользы от этого приема не будет, скорее, наоборот, последует поломка.

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Если делать так на постоянно основе, то со временем из-за нагрузки крепления дверцы провиснут и машинка потеряет герметичность. За этим последует протечка.

Для того, чтобы избавиться от затхлого гнилостного запаха из-за влажности, сантехники и мастера по починке автомата советуют выдвинуть лоток для порошка. И еще одна деталь — нужно регулярно после стирки очищать поверхность резинок и барабана.

По материалам belnovosti.by

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