Малина попрет как на дрожжах: обработайте ягоду чудо-подкормкой — что в июне, а что осенью

Для того, чтобы малина завалила вас ягодами, за ней надо правильно ухаживать. Растение обожает много солнца, поэтому не сажайте его в теневой стороне.

Поливайте малину хотя бы раз в неделю и правильно подкармливайте. Идеальные удобрения — это куриный помет, перепревший навоз (осенью); торф (в любой период); зола (весна); азотные удобрения (весна); комплексные удобрения (май-июнь).

Также не забудьте обрезать у малины лишние веточки. Дело в том, что они могут забирать питательные вещества себе, оставляя корни без пропитания.

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