Лук, редис, кабачок, петрушка, тыква — прут как на дрожжах: в июле сажайте только в эти дни

Урожайность овощей и зелени во многом зависит от того, в какой день была произведена посадка тех или иных культур в грунт. Лучше всего выходить на огород в те дни, которые считаются благоприятными для проведения соответствующих посевных работ. Достаточно просто взрыхлить землю, посадить ростки — и они тут же пойдут в рост. Следуем лунному календарю огородников.

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К примеру, в июле самыми благоприятными днями для посадки культур на огороде станут — 26, 27.

Также садовые работы можно проводить — 1, 2, 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31 числа.

Неблагоприятные дни для посадки культур — 10, 17 июля.

А если детально

Лук-севок можно сажать — 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 31.

Редис, редька — 3, 4, 7, 11, 12, 13, 18, 21, 22, 23, 31.

Зелень (салат, укроп, петрушка, фенхель, кинза, шпинат, базилик, сельдерей, тмин, горчица) — 7, 18

Бахчевые (арбуз, дыня, тыква, кабачок, патиссон) — 3, 4, 11, 12, 13, 31.

По материалам orton.ru