Теперь так стирают белые вещи все — раскроем секретик: из машинки достанете кристально чистыми

В Сети набирает обороты популярности метод стирки белых вещей при помощи кубика для посудомоечной машины.

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Этот лайфхак получает хорошие отзывы пользователей и тиражируется благодаря своей эффективности.

Просто возьмите кубик для посудомоечной машины и растворите его в миске с теплой водой. Затем замочите белые вещи или тюль в приготовленном растворе, а через час постирайте в стиральной машине.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции».