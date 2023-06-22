Посолите унитаз и займитесь своими делами — через 10 минут засор растворится сам

Если у вас забился унитаз, не стоит бить тревогу и обрывать телефон сантехника. Ведь проблему можно устранить с помощью продукта, который есть в каждом доме.

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Чтобы быстро решить вопрос, вам потребуется подготовить: 1 стакан поваренной соли, 2 литра кипятка и 4 литра теплой воды.

Засыпьте специю прямо в чашу унитаза и залейте ее кипятком. После этого поставьте таймер на 10 минут и займитесь другими делами. Когда сработает напоминание, влейте в сантехнику теплую воду и нажмите на кнопку слива.

После проделанных манипуляций от засора не останется никаких следов. А чтобы проблема не вернулась, повторяйте процедуру на регулярной основе.

Источник: tut-news.ru