Какие три слова тут же выдают «колхозника» — сразу поймете

Далеко не все люди образованы, и в больших городах это особенно заметно. Есть слова-паразиты, которые отличают так называемых «колхозников» (невежд) от интеллигенции.

Главным образом, это слово «пипец». В сериале «Универ» это слушалось достаточно мило. Но когда слово произносите в реальной жизни, то плюсов в карму вам не прибавляется.

«Короче» — тоже «колхозное» слово. Таким образом вы показываете собеседнику, что хотите завершить разговор. Но можно это делать более красиво и элегантно.

«Это самое» — раздражает? Нервным лучше выйти из чата. Зовите Владимира Даля, на него вся надежда.

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