Как при помощи дешевенького порошка уничтожить всех муравьев в огороде: купили за 33 рубля

Самый простой способ избавиться от муравьев в огороде — это разбросать по муравейникам обычную пищевую соду, которая продается в супермаркетах за 33 рубля.

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Сода воздействует на насекомых губительно из-за своего щелочного состава. Как известно, муравьи, напротив, имеют кислую среду.

Взаимодействуя с щелочью происходит реакция, от которой насекомых в буквальном смысле разрывает. Если муравей проползет по соде, он не останется живым.

Источник: дзен-канал «Уютный дом»