Посадите это дерево рядом с домом: счастье и деньги пойдут стеной

Агрономы уверены, что деревья обладают мощной энергетикой и способны принести счастье в дом. Поэтому если вы хотите привлечь в дом деньги и богатство, то посадите либо на даче, либо просто перед окнами можжевельник.

Считается, что это дерево настолько мощное, что разрушает порчу и сглаз возле своего хозяина. Кроме того, можжевельник привлекает в дом любовь и гармонию, а также притягивает сбережения.

Нельзя не упомянуть и березу. Это растение вообще считают деревом жизни. И если вы настроены на долголетие, то она будет подпитывать своей энергией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».