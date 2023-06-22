Тля поникнет — черной шелухой осыпется с кустов: просто угостите закваской с крапивой

Опытные дачники знают, как экологичным способом избавиться от прожорливой тли — вывести этого вредителя с садового участка не составит особого туда. Тля просто не выносит крапиву. Для этих непрошеных гостей крапивная закваска станет ядом. Можно раз и навсегда избавиться от колонии вредителей, которые поедают растения на вашей даче.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Заливаем 1 кг крапивы ведром холодной воды, оставляем настаиваться на 8-10 часов. Спустя время, раствор нужно процедить и распылить на кусты с тлей. Вредитель так и скукожится — осыпется шелухой.

По материалам izvmor.ru