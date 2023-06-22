Как и чем нужно поливать петунию — теперь цветет обильно: 80% дачников ошибаются

Около 80% дачников совершают ошибки, ухаживая за петунией. Многие считают, что цветам вполне достаточно полива и самого обычного ухода. Однако растение может зачахнуть — чтобы избежать этого, стоит воспользоваться проверенным методом.

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Мало кто знает, что поливать петунию можно только отстоянной теплой водой. Идеально для этих целей использовать дождевую воду. Кроме того, цветок может пострадать из-за неточной техники увлажнения грунта.

К примеру, если петуния посажена в горшке, то поливать цветок лучше всего через поддон. Так влага будет впитывать в почву постепенно, а корни растения получат достаточно питательных элементов. Эффект вас порадует: петуния зацветет обильно и пышно.

Источник: ogorodum.ru