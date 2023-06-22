Расставили «мертвую воду» по огороду: ни муравьев, ни тли теперь не видим

Тот, кто давно и тщетно пытается избавиться на своем участке от муравьев и тли, наверняка, оценит это народное средство.

Многие садоводы опробовали его в деле и радуются результату, который становится видимым уже на следующий день.

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В одной посуде смешайте пару ложек сахара, борную кислоту (продается за копейки в любой аптеке), воду. Сахар должен полностью раствориться.

Разлейте раствор в небольшие пиалы и расставьте на те места, где обычно обитают муравьи. Сахар является приманкой для насекомых, а борная кислота – губительным ядом.

Источник: дзен-канал «Жизнь сибирячки во Франции»