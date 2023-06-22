Разбросали под томатами соду и поразились эффекту: с куста по ведру собираем, плоды с арбуз

Если разбросать обычную пищевую соду под кустиками томатов, то вы увидите, как они быстро пойдут в рост, станут сильнее, дадут плодов больше обычного.

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Сода имеет щелочной состав, и она гасит кислую почву, которую не выносят томаты. Культуры оказываются в благоприятной среде и начинают усиленно расти и плодоносить.

Также сода отпугивает и уничтожает целый список огородных вредителей. В частности, она губительно действует на муравьев и тлю.

Источник: дзен-канал «Газета Балаково»