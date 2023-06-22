Не верили, пока не проверили: капнули в «молочную воду» йод и полили огурцы — желтизна с листьев ушла, плоды растут гроздьями

Если вы хотите избавиться от желтых листьев на огурцах, подкормите культуры водно-молочным составом с йодом. Эффект будет мгновенным.

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На этом свойства подкормки не заканчиваются. Она стимулирует рост огурцов, способствует уничтожению вредителей и болезней, помогает нарастить массу и плоды, делает растения сильными.

В 10 литров воды влейте 1 литр молока и добавьте 20–25 капель йода. Также будет не лишним внести в состав немного хозяйственного мыла в натертом виде. Растворите, размешайте.

Каждые 10 дней этим раствором опрыскивайте огурчики, и они порадуют вас урожаем.

Источник: дзен-канал «Грядки в порядке»