Напитали грунт этим удобрением — вскопали грядки, а под каждым кустом 6 картошек с кулак

Опытные огородники поделились секретом, как получить богатый урожай картофеля. Оказывается, все достаточно просто! Нужно вовремя внести удобрение в грунт и тогда картофель осенью будет крупным, под каждым кустом выкопали по 6 картошин размером с кулак. Эффект 100%.

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Дачники знают, что для повышения урожайности нужно подкормить картофель минеральным или комплексным удобрением с большим содержанием калия. Также этой культуре для формирования крупных клубней нужна повышенная доза фосфора.

Приготовить полноценную подкормку можно на своей даче: смешиваем 15 г сернокислого калия с таким же количеством двойного суперфосфата и растворяем минеральные соединения в 10 л воды. Готово!

По материалам goodgrunt.ru