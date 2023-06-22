Какие вредители особо опасны для томатов: уничтожают урожай на корню

Уж каких только вредителей нет в огороде — муравьи, тля, различные жуки, гусеницы. Но есть насекомые, которые особо опасны для растений. И если с ними не бороться, то урожай погибнет на корню.

Например, томаты особенно боятся белокрылку, тлю, клещей и трипсов. Эти насекомые способны испортить как листья, так и корневую систему, оставив растение умирать.

В магазинах продается много средств для борьбы с вредителями. Не затягивайте, иначе можете лишиться плодов.

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