Растворите в воде один ингредиент и замочите вещи: лучше, чем дорогой отбеливатель

Если обычный стиральный порошок и отбеливатель перестали справляться с вашими белыми вещами, попробуйте нетрадиционный метод стирки, который испытали многие хозяйки.

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Они утверждают, что такой способ намного лучше обычного. Вам понадобится разрыхлитель теста.

Он идеально подходит для отбеливания штор и других светлых вещей. Добавьте пачку разрыхлителя в стиральный порошок и постирайте все привычным способом.

Если вещи сильно загрязнены, то также предварительно замочите в растворе воды с разрыхлителем.

Источник: дзен-канал «Пока муж на работе».