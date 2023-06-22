Какая фраза сразу выдает алкоголика — бегите от таких

Алкоголизм — серьезная болезнь. И лучше вообще не связывать жизнь с такими людьми, если вы не хотите вечных проблем и депрессий.

Однако сразу понять, что человек злоупотребляет, можно далеко не сразу. Ученые считают, что есть фраза, которая сразу выдает зависимого человека. Достаточно его вывести на разговор и все станет ясно.

«Любого здравомыслящего человека должна насторожить цитата: «Я могу остановиться в любой момент». Нет, остановиться он не может, у таких людей тормозов нет. И если он говорит такие слова, то он не осознает проблему», — заверила директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко.

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