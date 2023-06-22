На ночь замачиваем обычный хлеб: подкормка, которая делает огурцы мощными и урожайными

Огурцы в теплице. Фото: Global Look Press

Это народное удобрение хорошо показало себя в применении.

Чтобы огурцы стали мощными, сильными, не знали болезней и дали отличный урожай, подкормите их удобрением на основе хлеба. Культура обожает его и пускается в рост, дает многочисленные плоды быстрее.

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Налейте в большую емкость 10 литров воды. Разорвите на части булку хлеба и бросьте в воду.

Утром разомните и влейте в состав 20 миллилитров йода. Далее оставьте настаиваться 5–6 часов, профильтруйте и поливайте этим раствором огурцы 1 раз в 2 недели до осени.

Источник: дзен-канал «Грядки в порядке»

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