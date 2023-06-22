В ближайшие дни полейте этим раствором лук и чеснок обязательно: подкормка — бомба, двойной урожай собираем

Калий обязательно сейчас нужно внести под лук и чеснок для формирования хороших головок. Обычно садоводы удобряют этим веществом культуры в конце июня, так что стоит поторопиться.
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Этот состав поможет увидеть вам такой урожай лука и чеснока, о котором вы и мечтать не могли. Головки будут с кулак, при этом отличаться высокими вкусовыми качествами и отлично храниться весь год.
Для приготовления подкормки вы можете использовать древесную золу или сернокислый калий.
Возьмите 1 литровую банку золы на 10 литров воды. Селитры понадобится 20 граммов на 10 литров воды. Поливайте культуры только по корню!
Источник: дзен-канал «Свое фермерство: все об агробизнесе и фермерстве»