Если тля достала окончательно, попробуйте метод с лаврушкой: реально работает — как

Чтобы побороть тлю окончательно, нужно проявить особую хитрость и изворотливость.

Дело в том, что этот вредитель научился спасаться от химических инсектицидов и отлично умеет прятаться в скрученных листах во время обработки растений.

Тут на помощь может прийти божья коровка, которая является хищником и с удовольствием пожирает тлю, забираясь с легкостью в их укрытия. Это реально рабочий метод, который проверили садоводы.

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