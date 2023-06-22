Если тля достала окончательно, попробуйте метод с лаврушкой: реально работает — как

Чтобы побороть тлю окончательно, нужно проявить особую хитрость и изворотливость.
Дело в том, что этот вредитель научился спасаться от химических инсектицидов и отлично умеет прятаться в скрученных листах во время обработки растений.
Тут на помощь может прийти божья коровка, которая является хищником и с удовольствием пожирает тлю, забираясь с легкостью в их укрытия. Это реально рабочий метод, который проверили садоводы.
Чтобы приманить на участок божьих коровок, нужно сварить специальный отвар, запах которого они обожают и не могут сдержать себя, чтобы не прилететь на него.
На литр воды возьмите три средних лавровых листа, три гвоздики, три чайные ложки сухого укропа. Все это прокипятите в течение 3-5 минут. Добавьте три зубчика чеснока либо сухой чеснок. Затем разведите в 5-10 литрах воды. Обработайте в сумерках.
Источник: дзен-канал «Сад, огород, наука и лень»