Вылили в слив стакан уксуса и поняли, что сантехник не нужен: засор рассосался на глазах

При соединении уксуса и соды, которая является щелочью, образуется бурная пенная реакция. Во время этого процесса она способна растворить множество соединений, в том числе всю грязь, которая может накопиться в наших канализациях.

Именно это качество используется в домашнем очищении сливов без вызова сантехника и применения троса. Попробуйте этот метод сами, он доступен, прост и дешев.

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