Вылили в слив стакан уксуса и поняли, что сантехник не нужен: засор рассосался на глазах

При соединении уксуса и соды, которая является щелочью, образуется бурная пенная реакция. Во время этого процесса она способна растворить множество соединений, в том числе всю грязь, которая может накопиться в наших канализациях.
Именно это качество используется в домашнем очищении сливов без вызова сантехника и применения троса. Попробуйте этот метод сами, он доступен, прост и дешев.
Вам нужно засыпать в засорившийся слив две ложки пищевой соды, далее сверху полить стаканом уксуса, увидев пену, оставить процесс на пять минут.
В это время вскипятить чайник воды. И по прошествии реакции залить слив кипятком. Через 40 минут нужно включить кран и хорошенько все пролить, трубы будут чистыми.
Источник: дзен-канал «Мудрая хозяйка»