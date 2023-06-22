Курс доллара обрушился сегодня: россияне не могут поверить глазам — честные цифры

Курс доллара на фоне сложных внешнеполитических событий упорно повышался не одну неделю подряд. В какой-то момент валюта США даже достигла 85 рублей, аналитики не исключали, что 87 рублей тоже для нее вполне достижимы уже в ближайшие дни.

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И вот первые торги на Мосбирже 22 июня принесли неожиданное известие — доллар внезапно упал, достигнув позиции в 83,85 рубля.

Эксперты полагают, что на ситуацию повлияло выступление председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, который сообщил, что инфляционное давление в Америке остается высоким.

Источник: 1prime.ru