Официальный курс доллара объявлен: люди не стали ждать последствий — спешат менять

Банк России объявил официальный курс доллара. который на последних торгах опять пошел на повышение. Его цифра достигла 84,2467 рубля.

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Совершенно иначе стал вести себя евро, который потерял несколько позиций и сейчас продается за 92,0014 рубля.

Финансовые аналитики считают, что в ближайшее время доллар будет повышаться и дальше, достигнув цифры в 85 рублей. Они также не исключают, что валюта США протестирует показатель в 87 рублей.

Не удивительно, что некоторые россияне не стали ждать такого курса и поспешили в обменники.

Источник: 1prime.ru