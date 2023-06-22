Как на самом деле нужно пользоваться палочками для суши: все делают это неправильно

Именно поэтому японцы придумали особую форму бамбуковых палочек с бороздкой вокруг на конце сверху. Они сделаны не случайно, но в России об этом мало кто знает.

Если вам приходится есть не у себя дома, и вы не уверены в кристальной чистоте стола, вы можете отломить кусочки палочек по этим бороздкам.

Положив их на стол или другую плоскую поверхность, вы сможете класть на оторванные брусочки свои палочки, не замарав их концы о поверхность!

Источник: официальный YouTube-канал «Лайфхаки от Нечетова»