Сорвать клубничку – и сразу в рот: так делают многие дачники, но можно ли есть немытое?

Каждый дачник хоть раз в лето срывает и ест прямо с грядки свой урожай. Еще бы, ведь поспевшие клубника, малина, огурцы так и просятся в рот, как тут устоять? Меж тем, многие огородники переживают, а можно ли вообще так делать? И предпочитают намывать выращенные плоды.

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А вот врач-диетолог Ольга Перевалова уверяет – ничего страшного не произойдет, если есть немытые ягоды или фрукты со своего огорода.

«На фруктах, ягодах и овощах с грядки есть защитная пленка, она же работает как антисептик. Эта защита от порчи, вредителей, болезней создана у растений природой. Я ем прямо с куста, не мою. И замораживаю так же, без мытья», - цитирует эксперта сайт «Городовой».

А вот покупные овощи и ягоды нужно мыть обязательно! Ведь кто знает, чем они были обработаны.