Если завязь не идет: срочно помогаем огурцам в период цветения – урожай бочками попрет

Июнь – пора бутонизации, когда огород начинает цвести. Но случается так, что завязь на огурцах не образуется. А если желтых цветочков на кустах не появится, то пчелы пролетят мимо, а значит и плодов уже в этом году дачникам не видать.

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Чтобы помочь в период завязи огурцам зацвести, грядки поливают полезными подкормками. И в период цветения культуре требуется калий. Готовят раствор для полива так: смешивают аммиачную селитру (20 г на 10 л воды), карбамид (15 г), настой птичьего помета (1 к 15) или раствор коровяка (1 к 10). Поливают этой полезней жидкостью огурцу раз в две недели.

По материалам сайта Izvmor