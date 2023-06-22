Раскрыт единственный эффективный способ избавления от муравьев на грядках: «Другого выхода нет»

Муравьи для дачников – это еще одна головная боль. Появление насекомых на грядках грозит потерей урожая. Ведь эти трудяги в короткие сроки сооружают глубокие муравейники, нанося ущерб корневой системе растений. Многие огородники стремятся во что бы то ни стало извести незваных гостей. И в ход идут даже агрессивные химикаты.

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Однако, доцент аграрного университета имени Тимирязева Светлана Акимова призывает не использовать химию. Она, скорее, нанесет ущерб домашним животным и пчелам, но не муравьям. Аграрий назвала самый эффективный способ избавления от насекомых.

«Если у вас муравейник, то проще перенести его куда-то в другое место. Другого выхода нет», - утверждает Акимова.

По материалам сайта Городовой