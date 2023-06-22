Неординарная подкормка для помидоров: вот почему мудрые дачники не выкидывают рыбьи головы

Летом на даче много хлопот, но опытные садоводы не забывают о главном – поливать грядки питательными составами, которые удобряют посадки и помогают удвоить урожай. Мудрые огородники используют для этого даже, на первый взгляд, неожиданные способы. Например, не выбрасывают рыбные головы, а пускают в дело.

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Рыбьи головы помогают помидорам расти быстрее, сообщает сайт Pensnews. В них содержится фосфор, азот и кальций, которые так необходимы для благотворного роста и развития растений.

Умудренные опытом кладут рыбьи головы в лунку прямо перед посадкой. Но сейчас помидоры уже готовятся к цветению, поэтому можно просто полить их раствором.

Готовят его так: измельчают головы, добавляют стакан молока, два стакана воды. И выливают на грядки.