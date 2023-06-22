Будет трехзначное число: финансист назвал неизбежный курс доллара на ближайшие дни

Непростая ситуация в мире напрямую влияет на отношения доллара и рубля. Многие эксперты считают, что не за горами время, когда за валюту установится трехзначная стоимость. Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал», объяснил причины. По мнению аналитика, ослабление отечественной денежной единицы неизбежно в ближайшей перспективе.

«Существующая обстановка на геополитическом фронте, а также мировой финансовый кризис, катастрофическая рецессия и риск обвала котировок нефти до 40-50 долларов за баррель позволяют предположить, что курс российской валюты продолжит ослабляться в сторону 100 рублей за доллар», - объяснил Суверин сайту mk.ru будущее.

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