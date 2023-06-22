Морковь будет как из грез: чем полить грядки в июне, раскрыли опытные дачники

Подкармливать грядки в огороде дачники стараются по расписанию. И в июне подходит время для внесения питательного раствора в почву, на которой растет морковь. Считается, что отлично напитает овощи смесь из 25 граммов селитры, 30 граммов суперфосфата и такого же количества калийной соли.

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Схема приготовления простая: все растворить в 10 литрах воды, тщательно перемешать и полить. Лучше делать это в вечернее время после основного полива. Спустя три недели процедуру повторяют, а потом – еще раз.

По материалам сайта Belnovosti