«Пройдут на все 100»: астролог Савельева назвала самые удачные дни для свиданий в июле

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Самые хорошие дни для свидания 10,15 июля. Так как Венера в гармоничных аспектах, и дает хорошую вероятность, что данное свидание пройдет на все 100. Можно сказать бонус Венеры такой. Нейтральные дни. Когда и бонусов нет и не вредит. Это с 3.07 по 14.07. Остальные дни июля Венера уже имеет дисгармоничный аспект, что не очень хорошо сказывается на отношениях», – поделилась эксперт.