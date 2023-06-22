«Пройдут на все 100»: астролог Савельева назвала самые удачные дни для свиданий в июле

Фото: freepik.com

Эксперт рассказала, когда Венера благоприятно повлияет на любовные отношения.

Многие люди долго ищут свою вторую половинку. Порой кажется, что сами звезды препятствуют счастью. Однако планеты также могут помочь в личных делах. Для сайта Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева рассказала, когда лучше пойти на свидание в июле. Она назвала самые благоприятные даты. 

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«Самые хорошие дни для свидания 10,15 июля. Так как Венера в гармоничных аспектах, и дает хорошую вероятность, что данное свидание пройдет на все 100. Можно сказать бонус Венеры такой. Нейтральные дни. Когда и бонусов нет и не вредит. Это с 3.07 по 14.07.  Остальные дни июля Венера уже имеет дисгармоничный аспект, что не очень хорошо сказывается на отношениях», – поделилась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Анна Савельева – астролог. 

Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro

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