Снижение рубля до 100 за доллар: аналитики дали оценку — так будет или нет, утешить нечем

Рубль на этой неделе продолжил снижение на валютных торгах, лишь немного укрепившись к вечеру среды.

Многие экономисты в своих прогнозах допускают дальнейшее падение курса рубля по отношению к доллару, евро и юаню.

Инвестиционный стратег «Алор Брокер» Павел Веревкин считает, что сейчас нет никаких причин для укрепления рубля. До конца 2023 года национальная валюта продолжит падать. Пока утешить нечем.

Финансовый аналитик оценил также вероятность того, что доллар будет стоить сто рублей. Такие прогнозы тоже озвучивались, с оговоркой о пессимистичном сценарии.

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