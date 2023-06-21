Просто полейте помидоры этим копеечным средством: каждый будет с огромный кулак, мясистый и сладкий

Вырастить крупные, мясистые и сладкие на вкус помидоры можно, используя народный способ для полива.

Жидкость готовится просто, а помидоры после нее будут радовать своими размерами и волшебным вкусом.

Вам понадобится вода, лимонная кислота и зола.

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