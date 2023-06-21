Просто полейте помидоры этим копеечным средством: каждый будет с огромный кулак, мясистый и сладкий

Вырастить крупные, мясистые и сладкие на вкус помидоры можно, используя народный способ для полива.
Жидкость готовится просто, а помидоры после нее будут радовать своими размерами и волшебным вкусом.
Вам понадобится вода, лимонная кислота и зола.
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Один стакан сухой золы нужно развести в десяти литрах воды и добавить 3/4 стакана столового уксуса.
Помидоры обожают подкисленную воду, нейтрализованную золой. Поливайте помидоры этим раствором периодически, и они отблагодарят вас хорошим урожаем.
По материалам belnovosti.by