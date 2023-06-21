Вскопать лунки, наполнить водой — сажаем томаты в сырую грязь: поливаем через 12 дней

Для того чтобы томаты плодоносили все лето и давали богатый урожай, нужно добиться того, чтобы при посадке, их корни как можно глубже попали в грунт.
Опытные дачники делятся советом. Вскопайте лунки на 30 см в глубину. Затем наполните эти углубления водой да так, чтобы она не впиталась в почву, а стояла — на это уйдет около 8–9 литров жидкости.
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Далее следует перемешать воду с оставшимся грунтом — получится сырая грязь, в которую и нужно высаживать томаты. Сверху засыпьте грунтом с удобрением.
После всех манипуляций поливать грядки с томатами не стоит на протяжении 10–12 дней.
По материалам belnovosti.by