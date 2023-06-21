22 тысячи рублей придут на карты: объявлено о новых выплатах семьям с маленькими детьми

Министерство труда России озвучило суммы пособия, которые выплачиваются семьям с маленькими детьми до достижения малышами возраста полутора лет.

Сумма пособия будет постепенно увеличиваться и дойдет до 22 тысяч рублей. Так, в 2024 году размер материальной поддержки от государства составит 17 800 рублей, в 2025 году — 20 400, а через два года пособие вырастет уже до 22 тысяч рублей.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».