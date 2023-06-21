22 тысячи рублей придут на карты: объявлено о новых выплатах семьям с маленькими детьми

Министерство труда России озвучило суммы пособия, которые выплачиваются семьям с маленькими детьми до достижения малышами возраста полутора лет.
Сумма пособия будет постепенно увеличиваться и дойдет до 22 тысяч рублей. Так, в 2024 году размер материальной поддержки от государства составит 17 800 рублей, в 2025 году — 20 400, а через два года пособие вырастет уже до 22 тысяч рублей.
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Отдельно отмечается, что пособие по уходу за ребенком до полутора лет будет сохраняться даже в том случае, если родитель выйдет на работу. Деньги будут зачисляться на карту.
«Поправки, разработанные по поручению президента, позволят сохранять такие выплаты за родителями, даже если человек, взявший отпуск по уходу за ребенком, досрочно вернулся к работе на полный день», — уточнили в ведомстве.
По материалам vnimanie.pro.