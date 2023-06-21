Чем подкормить морковь в июне — вырастет в грунте крупной и сладкой

Если вовремя вносить подкормку, то морковь вырастет на огороде крепкой и сладкой. Об этом знают далеко не все! Приготовить удобрение можно прямо на даче.

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Берем 25 граммов селитры, 30 граммов суперфосфата, 30 граммов калийной соли и 10 литров воды.

Эти ингредиенты нужно смешать в воде. Лучше сделать это поочередно. Компоненты должны полностью растворится. Этот раствор нужно использовать для полива. Процедуру повторяют еще дважды. Первый раз — спустя три недели. По прошествии такого же времени посадки поливают еще раз.

Подкормку рекомендуется проводить в вечернее время. Обязательно нужно предварительно полить грядки с морковью водой.

По материалам belnovosti.by