Теперь меняться не будет: стал известен официальный курс доллара — Центробанк сказал свое слово

Стал известен официальный курс доллара и других валют на четверг, 22 июня. И теперь он меняться уже не будет в течение нескольких часов — до открытия торгов на Московской валютной бирже.
Центробанк России каждый день устанавливает официальный курс валют по итогам торгов. Сказал он свое слово и в эту среду, 21 июня.
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Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 1,31 копейки — до 84,2467 рубля, курс юаня снизился на 1,96 копейки, до 11,7059 рубля, евро — на 7,31 копейки, до 92,0014 рубля.
По материалам 1prime.ru