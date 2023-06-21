Теперь меняться не будет: стал известен официальный курс доллара — Центробанк сказал свое слово

Стал известен официальный курс доллара и других валют на четверг, 22 июня. И теперь он меняться уже не будет в течение нескольких часов — до открытия торгов на Московской валютной бирже.

Центробанк России каждый день устанавливает официальный курс валют по итогам торгов. Сказал он свое слово и в эту среду, 21 июня.

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