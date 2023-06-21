Положите в норы к кротам это средство — унюхав, сбегут к соседям: знают только хитрецы

Избавиться от кротов на дачном участке, которые каждую весну и лето прокапывают весь огород, задевая корни посадок, можно проверенным методом. Причем совершенно безвредным для природы. Незваные гости тут же сбегут на соседние участки, оставив ваш огород в покое.

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Для этого нужно взять любые остатки еды, которые есть у вас дома, завернуть отходы в газету и подложить в нору крота. Они терпеть не могут посторонние запахи. Также можно использовать эфирные масла. Услышав едкий аромат этот вредитель тут же переберется на соседний участок. Однако проводить такую профилактику нужно как можно чаще.

По материалам belnovosti.by