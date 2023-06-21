Как спасти гниющие на огороде кабачки: сами виноваты — сначала поливали ведрами, теперь жалуются

Как спасти гниющие кабачки на огороде: многие дачники допускают ошибку, считая, что, увеличив полив овощей, они смогут получить двойной урожай. Не все культуры требуют частого орошения. Иногда можно навредить поливом. Лучше всего следовать технологии, которой доверяют многие садоводы.

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Зачастую завязи кабачков могут подгнивать из-за банального переувлажнения. Проведите работу над ошибками и сократите частоту и объем поливов.

Следует также помнить и о том, что, орошая грядки с кабачками, стоит внимательно следить за тем, чтобы вода лилась под корень и не попадала на завязи.

Причина гниения также может скрываться в недостатке калия. В этом случае стоит подкормить кабачки золой. Можно просто высыпать пригоршню золы под куст и полить его.

По материалам belnovosti.by