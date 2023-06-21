Этот цвет принесет удачу летом-2023 — срочно добавьте в гардероб: у каждого знака зодиака свой

Порой для исполнения мечты или достижения цели не хватает лишь капли удачи. А чтобы изменить жизнь, привлечь деньги, астрологи советуют не только подумать о талисманах, но и о цветах. Как оказалось, вещи определенных цветов надо добавить в гардероб на счастье каждому знаку зодиака. Эксперты дали совет каждому зодиакальному знаку.
Овен
Для Овнов, которые отличаются своей энергичностью, этим летом наиболее подходящими цветами станут красный, оранжевый и желтый. Так они смогут подчеркнуть свою индивидуальность и силу характера.
Телец
А вот очень спокойным Тельцам будет придавать сил природная палитра. Они могут носить наряды в зеленых, коричневых и бежевых тонах.
Близнецы
Неугомонных Близнецов не стоит удерживать. А удачными для них будут светло-серый, желтый и сиреневый. В нарядах таких цветов их жизнерадостность приумножится.
Рак
Идеальная цветовая палитра для Раков будет состоять из трех цветов: серебристого, белого и голубого.
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Лев
Цвета Львов на лето-2023 – золотистый и оранжевый. Именно такие теплые оттенки позволят им подчеркнуть силу характера.
Дева
Многие замечали, что Девы педантичные. Этим летом им стоит носить одежду в светло-зеленых, белых и серых оттенков.
Весы
Наиболее гармоничными и удачными цветами для Весов окажутся розовый, голубой и фиолетовый.
Скорпион
А вот Скорпионы любят роскошь. Им идеально подойдут бордовый, темно-красный и черный. Такие оттенки точно подчеркнут их статусность и придадут сил.
Стрелец
Во всем поможет Стрельцам фиолетовый, темно-синий и темно-зеленый цвет. Они отличаются независимостью и желание путешествовать.
Козерог
Для любителей классики и стабильности – Козерогов – стоит приобрести наряды коричневого, серого и черного цветов.
Водолей
Творческим Водолеям стоит добавить в свой гардероб вещи голубого, серебристого и белого цветов.
Рыбы
А вот Рыбам в этом сезоне удачу принесут мятный, сиреневый и белый.
«И помните: выбирая оттенки для гардероба летом 2023 года, помните, что главное – быть собой и выражать свой индивидуальный стиль», – цитирует свой источник журнал wday.