Этот цвет принесет удачу летом-2023 — срочно добавьте в гардероб: у каждого знака зодиака свой

Овен

Для Овнов, которые отличаются своей энергичностью, этим летом наиболее подходящими цветами станут красный, оранжевый и желтый. Так они смогут подчеркнуть свою индивидуальность и силу характера.

Телец

А вот очень спокойным Тельцам будет придавать сил природная палитра. Они могут носить наряды в зеленых, коричневых и бежевых тонах.

Близнецы

Неугомонных Близнецов не стоит удерживать. А удачными для них будут светло-серый, желтый и сиреневый. В нарядах таких цветов их жизнерадостность приумножится.

Рак

Идеальная цветовая палитра для Раков будет состоять из трех цветов: серебристого, белого и голубого.

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Лев

Цвета Львов на лето-2023 – золотистый и оранжевый. Именно такие теплые оттенки позволят им подчеркнуть силу характера.

Дева

Многие замечали, что Девы педантичные. Этим летом им стоит носить одежду в светло-зеленых, белых и серых оттенков.

Весы

Наиболее гармоничными и удачными цветами для Весов окажутся розовый, голубой и фиолетовый.

Скорпион

А вот Скорпионы любят роскошь. Им идеально подойдут бордовый, темно-красный и черный. Такие оттенки точно подчеркнут их статусность и придадут сил.

Стрелец

Во всем поможет Стрельцам фиолетовый, темно-синий и темно-зеленый цвет. Они отличаются независимостью и желание путешествовать.

Козерог

Для любителей классики и стабильности – Козерогов – стоит приобрести наряды коричневого, серого и черного цветов.

Водолей

Творческим Водолеям стоит добавить в свой гардероб вещи голубого, серебристого и белого цветов.

Рыбы

А вот Рыбам в этом сезоне удачу принесут мятный, сиреневый и белый.