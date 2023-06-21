Тля исчезнет на 24 часа, а за ней и муравьи: как прогнать вредителей с дачного участка

Избавиться от тли и муравьев на дачном участке можно копеечным средством. Жаль, что раньше не знали! Теперь делаем только так. Совет от опытных дачников. Берем лавровый лист, и вредители больше не побеспокоят!

Еще больше полезных советов в Telegram-канале «Звездная пыль».

Угостите тлю настойкой из ароматной приправы: нам понадобится 3 лавровых листа, литр воды, 3 соцветия гвоздики, 3 ч.л. сухого укропа и 3 зубчика чеснока.

Смешиваем все ингредиенты, ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения. Оставляем на плите на 5-10 минут. Добавляем чеснок. Затем настойка должна остыть. Разводим жидкость в 10 литрах воды. Обработку кустов проводим вечером. Вся тля тут же испарится, ее прогонит божья коровка. А без этого вредителя дачный участок потеряет всякий интерес и для муравьев.

По материалам belnovosti.by