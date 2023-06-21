Огурцы больше не горчат — инструкция по поливу: дачники делают только так

Огурцы. Фото: Global Look Press

Технология проста!

Для того чтобы огурцы не горчили, их нужно правильно поливать. Это залог того, что урожай будет двойным, а сами огурцы вырастут крепкими, будут хрустящими, и, самое главное, они не будут горчить.

Этого эффекта добиваются все умелые огородники. А мудрые дачники следуют инструкции по поливу. 

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  • Поливать огурцы нужно под корень, или лить воду по листу.
  • Важный момент погодные условия: поливать лучше вечером, так солнечные лучи не оставят ожоги на листьях. 
  • В жару полив нужно удвоить (поливать и утром и вечером каждый день.  Прим. ред.).
  • Для огурцов подходит и капельный полив. Но для этого нужно рыхлить грунт. 

По материалам belnovosti.by

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