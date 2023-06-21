Огурцы больше не горчат — инструкция по поливу: дачники делают только так

Для того чтобы огурцы не горчили, их нужно правильно поливать. Это залог того, что урожай будет двойным, а сами огурцы вырастут крепкими, будут хрустящими, и, самое главное, они не будут горчить.

Этого эффекта добиваются все умелые огородники. А мудрые дачники следуют инструкции по поливу.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Поливать огурцы нужно под корень, или лить воду по листу.

Важный момент погодные условия: поливать лучше вечером, так солнечные лучи не оставят ожоги на листьях.

В жару полив нужно удвоить (поливать и утром и вечером каждый день. — Прим. ред.).

Для огурцов подходит и капельный полив. Но для этого нужно рыхлить грунт.

По материалам belnovosti.by