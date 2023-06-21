Для чего нужно хоть иногда ходить по соли: эффект вас удивит

Астролог Елена Мун рассказала, что 21 и 22 июня — это дни, которые идеально подходят для энергетических чисток.
Поможет их провести обычная поваренная соль. Эффект вас удивит.
«Если стали свидетелем ссоры, участником конфликта, переполнены негативными эмоциями, проведите практику очищения. Можно насыпать в емкость или ванну пачку крупной соли и потоптаться по ней, представляя, как в соль выходят все неприятности за прошедшие дни», — порекомендовала астролог Елена Мун.
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После этого ритуала хорошо принять контрастный душ и выпить чай из трав. Это поможет восстановить внутреннюю гармонию.
По материалам vnimanie.pro