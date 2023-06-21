Просто положите это в фумигатор вместо пластинок: лучше защиты от комаров еще не придумали — есть на каждой кухне

Блогеры советуют эффективный и экологически безопасный способ уничтожения комаров в отдельно взятой квартире.
На помощь придет лавровый лист, который, конечно же, есть на каждой кухне. Способ невероятно прост. И позволяет отказаться от всевозможных репеллентов, свечей и пластин, которые выделяют не очень полезные для организма вещества и к тому же стоят приличных денег.
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В фумигатор вместо пластинок помещаются лавровые листья. Они тлеют, источают приятный для человека аромат, наполняют воздух эфирными маслами, безопасными для людей. Комары и прочие мелкие насекомые его не любят и просто не станут даже залетать в вашу квартиру, почуяв запах лаврового листа.
По материалам vnimanie.pro