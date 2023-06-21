Море картошки с одного куста: как правильно поливать и удобрять овощи — в июне

Богатый урожай картофеля вырастить не так просто, как кажется. Существуют правила, которых надо строго придерживаться. А иначе осенью овощи вы не дождетесь.

В первую очередь это касается полива. Если дождя нет долго, то картофель надо поливать каждые 4–5 дней. В обычных условиях — достаточно одного раза в неделю.

Нельзя забывать и про подкормки. В июне, когда ботва вырастает уже до 20 см, почву надо обязательно удобрять азотным раствором.

Процедуру следует повторять перед цветением, а когда зацветет — внесите калий. Тогда у вас получится богатый урожай даже с одного куста.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».